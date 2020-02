Sabato 15 febbraio 2020 - 18:51

Niccolò negativo al test sul coronavirus (riferisce lo Spallanzani)

"Completerà ora il periodo di ricovero in isolamento"

Roma, 15 feb. (askanews) – Il test al Coronavirus su Niccolò, il 17enne italiano rimpatriato questa mattina dalla Cina “è risultato negativo”, lo comunica la direzione sanitaria dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, dove il test è stato condotto. “Il giovane – aggiunge l’ospedale – completerà ora il periodo di ricovero in isolamento”. In mattinata, non appena giunto presso l’Istituto Spallanzani il ragazzo era stato ricoverato per completare il periodo di isolamento.

