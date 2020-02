Giovedì 13 febbraio 2020 - 02:21

San Valentino a Fico Eataly World parte con Heinz Beck e il Gran Galà

E poi brindisi, cene gourmet e degustazioni al cioccolato

Roma, 13 feb. (askanews) – Tanti modi golosi per dire “ti amo”: con un brindisi, una cena gourmet, una degustazione di cioccolato a due o un corso per “mettere le mani in pasta” insieme. Il fine settimana di San Valentino a Fico Eataly World comincia già oggi, giovedì 13 febbraio, con il Gran Galà benefico che porterà lo chef pluristellato Heinz Beck nello spazio Ruliano with Heinz Beck, per la cena a favore di Fondazione ANT Italia ONLUS. Nel giorno degli innamorati, venerdì 14 febbraio, la serata comincia alle 19.30 nel Teatro Arena, quando tutte le coppie potranno mettere alla prova le proprie doti di sommelier con il gioco “100 calici per 100 coppie!”: un assaggio dopo l’altro ci si sfiderà in un duello senza esclusione di calici. Chi risponderà correttamente ai quiz a tema potrà gustare la cena di San Valentino nel ristorante che preferisce all’interno di Fico.

Per la cena del 14 febbraio, infatti, a Fico è possibile scegliere fra 15 ristoranti e chioschi che offriranno un menu romantico, con ingredienti gourmet: dalla cena emiliana a quella a lume di candela, dallo street-food a quella a base di pesce, ogni coppia potrà trovare il suo “stile” gastronomico per la serata a due.

Per il San Valentino più sensuale, c’è anche la Degustazione guidata di cioccolato per due del laboratorio Venchi: un esperto introdurrà gli innamorati nel mondo del cacao, poi uno dei due verrà bendato e l’altro preparerà un percorso di degustazione di cioccolatini in base ai gusti del proprio compagno, che verrà messo “alla prova”. Nel fine settimana dal 14 al 16 febbraio si potrà assistere nel Parco alla realizzazione dell’Inverdurata di Pachino, l’arte siciliana di intagliare le verdure come un grande mosaico vegetale. Il parco ospiterà l’associazione siciliana Capo Pachyni, che farà conoscere quest’arte viva, profumata e multicolore. Dalle celebri coppie di innamorati come Giulietta e Romeo fino alle rappresentazioni più curiose, i visitatori di FICO potranno assistere ad un’aromatica e colorata composizione vegetale. Ma senza sprechi: i mosaici vengono realizzati con frutta e verdura di scarto, che non finisce sulle nostre tavole.

Per le coppie gourmet è possibile trovare a Fico anche il regalo più originale: un corso a due o una gift card del Parco. Per informazioni e prenotazioni su tutti gli eventi di San Valentino a Fico: www.eatalyworld.it