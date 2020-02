Giovedì 13 febbraio 2020 - 00:40

Dimesse 20 persone dallo Spallanzani, viaggiarono con la coppia di cinesi

Dopo 14 giorni in cui sono risultati "ripetutamente negativi a test"

Roma, 13 feb. (askanews) – Le 20 persone che hanno viaggiato con la coppia di cinesi risultati positivi al coronavirus, saranno dimesse oggi dall’istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Dopo 14 giorni di osservazione in cui, come aveva ricordato oggi anche il bollettino medico quotidiano dell’Istituto, non hanno presentato “alcun sintomo” e “sono risultati tutti ripetutamente negativi ai test per la ricerca del nuovo coronavirus”.

La comitiva, dopo che la coppia di cinesi era rimasta in hotel a Roma, dove poi è stata soccorsa, era stata intercettata in pullman verso Cassino, in provincia di Frosinone, e scortata allo Spallanzani. Oggi intorno alle 7 saranno dimessi.

Bet/gtu/Int5