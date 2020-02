Giovedì 13 febbraio 2020 - 21:43

A Torino con un’app cittadini virtuosi in raccolta differenziata

Oltre 40.000 utenti hanno già scelto l'app Junker

Roma, 13 feb. (askanews) – In poco più di un anno dal suo lancio, sono stati oltre 40 mila i download dell’app Junker, voluta dalla Città di Torino con la collaborazione di Amiat Gruppo Iren per aiutare i cittadini a differenziare correttamente i rifiuti.

L’app Junker consente, fra le molte funzioni di cui dispone, di risolvere i dubbi quotidiani sulla raccolta differenziata e di consultare i calendari dei passaggi e gli orari dei centri di raccolta; in un anno sono state effettuate oltre un milione di ricerche sui prodotti e sui punti di conferimento presenti in città.

Inoltre la lettura dei bar code attraverso gli smartphone consente di conoscere in tempo reale la composizione del prodotto da smaltire e quindi il corretto conferimento del rifiuto.

Grazie anche a questa funzione è emerso che i principali dubbi dei cittadini inerenti i corretti conferimenti, riguardano i prodotti poliaccoppiati con interni argentati (come i sacchetti del caffè e dei biscotti), ma anche gli abiti, gli accendigas, gli accessori per cellulari e i vari tipi di carta, dai cartoni della pizza fino alle carte forno.

Junker non viene utilizzata solo per capire dove conferire alcuni prodotti: i cittadini torinesi si sono dimostrati molto sensibili e attenti alle tematiche ambientali, contribuendo al miglioramento della raccolta rifiuti in città e dell’app stessa con oltre 15.000 inserimenti di nuovi prodotti non presenti in banca dati e 6.000 segnalazioni relative a problemi di decoro urbano.

Mediamente ogni giorno attraverso Junker nella sola area torinese vengono effettuate quasi 2.000 ricerche di prodotti, con picchi, di oltre 2.500 ricerche durante i weekend.

“Siamo assolutamente soddisfatti di questi primi risultati che dimostrano come l’innovazione tecnologica sia un elemento fondamentale nella divulgazione dei corretti comportamenti ambientali – dichiara il Presidente di Amiat Gruppo Iren, Christian Aimaro – Proseguiremo nella promozione di questo utile strumento di informazione per i cittadini durante le prossime attivazioni di raccolta domiciliare che porteranno alla completa copertura di tutto il territorio cittadino”.

“L’apporto di Junker al corretto conferimento dei rifiuti si è rivelato, nel tempo, indispensabile. Grazie a questa applicazione ogni cittadino ottiene una immediata risposta ai suoi dubbi e permette ad Amiat di realizzare una raccolta differenziata più efficace – spiega Alberto Unia, assessore all’Ambiente della Città di Torino -. Il successo di Junker è nei numeri, così come la sua utilità è certificata dalla loro rapida crescita. Dalla quantità di scaricamenti della app possiamo anche valutare la crescita della collaborazione dei cittadini: differenziare con cura è diventato ormai un gesto naturale, quotidiano. E per questo grande successo molto dobbiamo alla semplicità d’uso e alla versatilità di questo semplice, utile strumento”.