Lunedì 10 febbraio 2020 - 08:39

Le vittime del coronavirus salgono a 910, oltre 40mila contagi

Oggi vertice a Palazzo Chigi

Roma, 10 feb. (askanews) – Sale a quota 910 il numero dei decessi a causa del nuovo coronavirus nel mondo, 40.536 i contagi, mentre il numero delle persone guarite sale a 3351. Sono le ultime cifre dell’epidemia mentre il Governo italiano convoca per oggi alle 10,30 un vertice interministeriale a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione. Ieri sono giunti in Italia altri otto italiani provenienti della Cina, avrebbe dovuto esserci anche il 17enne già bloccato una prima volta perchè aveva la febbre, ma anche stavolta non è stato possibile rimpatriarlo per lo stesso motivo. Il ministro Di Maio ha assicurato che al più presto sarà inviato un volo speciale per riportarlo a casa.

Intanto lo Spallanzani ha terminato gli accertamenti sui due bambini ricoverati ieri: non sono affetti da nuovo coronavirus.

Restano invece critiche le condizioni dei duepazienti cinesi ancora ricoverati in terapia intensiva.

Mpd/Int5