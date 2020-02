Venerdì 7 febbraio 2020 - 18:42

La Cassazione chiede il processo bis per l’omicidio di Marco Vannini

Il giovane morto nel 2015 a Ladispoli

Roma, 7 feb. (askanews) – Ci sarà un appello bis per l’omicidio di Marco Vannini, il giovane ucciso da un colpo di pistola a maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli. Lo ha deciso la Cassazione disponendo un nuovo processo d’appello per la famiglia di Antonio Ciontoli, principale imputato dell’omicidio.”Se adesso si abbassassero un po’ i toni, la giustizia certamente ne guadagnerebbe”, ha commentato, nel corso di una diretta Facebook della trasmissione “Chi l’ha visto?” l’avvocato Franco Coppi, legale della famiglia Vannini.

La Prima sezione penale della Corte di cassazione, si legge in una nota, in accoglimento dei ricorsi del procuratore generale e delle parti civili, che lamentavano la ricostruzione del fatto in termini di omicidio colposo anziché doloso, ha annullato la sentenza della Corte di assise di appello di Roma sulla morte di Marco Vannini, disponendo il rinvio per nuovo giudizio nei confronti di Antonio Ciontoli, Federico Ciontoli, Martina Ciontoli e Maria Pezzillo ad altra sezione della stessa Corte; ha ritenuto allo stato assorbite le censure mosse alla sentenza dagli imputati Federico e Martina Ciontoli e Maria Pezzillo, mentre ha rigettato il ricorso di Antonio Ciontoli, che censurava il riconoscimento dell’aggravante della previsione dell’evento morte e l’eccessività della pena irrogata.

Aer