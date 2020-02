Giovedì 6 febbraio 2020 - 10:13

Treno deragliato, Gallera: 2 morti, 4 feriti e 27 contusi

Assessore lombardo al Welfare ha fornito il bilancio definitivo

Milano, 6 feb. (askanews) – “Il bilancio definitivo del deragliamento del treno Alta Velocità Frecciarossa avvenuto alle 5.35 all’altezza di Ospedaletto Lodigiano, in località Cascina Griona, è di due persone decedute e 31 feriti. Di questi quattro ricoverati in codice giallo a Lodi (2), Cremona e Pavia, e 27 in codice verde negli ospedali di Lodi (8), Melegnano (4), Crema (3), Humanitas (3), Codogno (2), Piacenza (3) e Castel San Giovanni (4)”. Lo ha riferito in una nota l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

“Straordinaria la capacità di intervento e di coordinamento dell’Azienda regionale per l’emergenza urgenza (Areu) di Regione Lombardia che ha messo immediatamente in campo l’attività di Consolle maxiemergenza, 2 elicotteri dotati di dispositivi per il volo notturno, 2 automediche, 12 ambulanze e 1 veicolo da 9 posti” ha aggiunto Gallera, concludendo “ringrazio tutti gli operatori e i volontari intervenuti con grande tempestività e professionalità”.