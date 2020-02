Mercoledì 5 febbraio 2020 - 13:15

“La Cina fa progressi contro il coronavirus” (Xi Jinping)

Hun Sen primo leader straniero in visita da scoppio epidemia

Roma, 5 feb. (askanews) – La Cina sta facendo progressi positivi nella lotta controla diffusione dell’epidemia d’influenza virale innescata dal nuovo coronavirus. L’ha detto oggi il presidente Xi Jinping, ricevendo a Pechino il primo ministro cambogiano Hun Sen in una rara apparizione pubblica da quando è scoppiata l’epidemia.

Xi – secondo quanto ha mostrato la televisione pubblica CCTV – ha sottolineato come Pechino abbia adottato misure a maglie strette per impedire i contagi. “Siamo fiduciosi e del tutto in grado di contenere l’epidemia”, ha affermato Xi.

Hun Sen è il primo leader straniero che visita la Cina dall’inizio dell’emergenza. Il numero uno di Phnom Penh aveva espresso il desiderio di recarsi a Wuhan, epicentro del contagio, per incontrare 27 studenti cambogiani bloccati lì dalla quarantena, ma la Cina ha sconsigliato il viaggio e ha chiesto al capo di governo di limitarsi a Pechino.

Xi personalmente ha garantito che la Cina si prenderà cura degli studenti cambogiani.

