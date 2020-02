Mercoledì 5 febbraio 2020 - 15:28

I nuovi colori della collezione Dua Lipa x Pepe Jeans

In occasione del lancio del nuovo singolo Physical

Roma, 5 feb. (askanews) – In occasione del lancio del video del suo nuovo singolo Physical, Dua Lipa indossa uno dei modelli più trendy della nuova collezione DUA LIPA X PEPE JEANS LONDON Spring/summer 2020. Già ambassador del brand londinese da 3 stagioni, Dua Lipa nel nuovo video stupisce con una fantastica coreografia dai cambi repentini,mostrandosi con addosso 8 varianti di colore di un modello di jeans della sua capsule X PEPE JEANS LONDON.

Durante la votazione di lunedì 3 febbraio sull’account Instagram di @pepejeans, i followers del brand e di Dua Lipa hanno scelto i 4 colori preferiti e secondo loro più trendy per la prossima stagione estiva and the winners are .HOT PINK, ULTRA VIOLET, COBALT BLUE e POPPY RED!

Questi “fantastici 4” comporranno la palette colori per il nuovo modello di jeans (indossato appunto da Dua Lipa nel video), disponibile dal 3 di marzo in tutti gli store PEPE JEANS e sul sito pepejeans.com