Martedì 4 febbraio 2020 - 18:43

Coronavirus, Termoscanner sui passeggeri dei voli dall’estero

Protezione civile "al lavoro" per installarli in tutti gli aeroporti

Roma, 4 feb. (askanews) – Controlli per impedire il diffondersi del nuovo coronavirus in tutti gli aeroporti italiani sui passeggeri arrivati con tutti i voli internazionali: è a quanto sta lavorando il Comitato operativo per l’emergenza coronavirus del Dipartimento della protezione civile, guidato da Angelo Borrelli, nominato commissario per l’emergenza coronavirus.

Il provvedimento infatti è sul tavolo e “si sta lavorando” affinché siano operative le misurazioni di controllo per tutti i passeggeri dei voli internazionali, una misurazione – si spiega – quanto più possibile meno invasiva della temperatura, quindi laddove possibile con i termoscanner, e negli a scali dove non si potrà allestire questo sistema con i termometri a pistola.

Intanto in giornata, secondo quanto fatto sapere dall’ospedale Spallanzani, si sono aggravate le condizioni dei due cittadini cinesi ricoverati con infezione da coronavirus. “I due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan positivi al test del nuovo coronavirus, attualmente ricoverati presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani – si legge nel bollettino medico – nelle ultime ore hanno avuto un aggravamento delle condizioni cliniche a causa di una insufficienza respiratoria, come segnalato nei casi fino ad ora riportati in letteratura. Pertanto è stato “I pazienti – dice l’ospedale – sono monitorati in maniera continuativa e sono sottoposti a tutte le cure, anche farmacologiche del caso, compresi farmaci antivirali sperimentali. Le attuali condizioni cliniche sono quindi compromesse ma stazionarie, per cui i medici che li hanno in cura si riservano la prognosi”.”Sono stati ad oggi dimessi 26 pazienti dopo il risultato negativo del test per la ricerca del nuovo coronavirus. Presso l’Istituto sono ricoverati in questo momento 11 pazienti sintomatici provenienti da zone della Cina interessate dall’epidemia. Tutti sono stati sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus, tutt’ora in corso. Per quanto riguarda le 20 persone, che non presentano alcun sintomo e che hanno avuto contatto con la coppia cinese positiva all’infezione da nuovo coronavirus, continuano ad essere osservate presso l’Istituto Spallanzani. Sono tutte in buone condizioni generali e la loro salute non desta preoccupazioni”.

