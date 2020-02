Lunedì 3 febbraio 2020 - 15:16

Coronavirus, paziente straniero allo Spallanzani negativo al test

Rimpatriati i 56 italiani provenienti

Roma, 3 feb. (askanews) – “Ci è stato appena comunicato dal Laboratorio di virologia che il paziente straniero ricoverato nella serata di ieri presso l’Istituto Spallanzani è risultato negativo al test del nuovo coronavirus”. Lo dichiara l’Assessorato alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio su comunicazione della Direzione Sanitaria dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.

Intanto è atterrato, come da programma, all’aeroporto militare di Pratica di Mare il volo predisposto per riportare in patria i 56 italiani provenienti da Wuhan. Il Boing KC 767 dell’Aeronautica militare è già equipaggiato a bordo con una struttura sanitaria in grado di gestire la situazione delle persone provenienti dalla città cinese ormai divenuta il simbolo del contagio da coronavirus.

Come previsto dal protocollo predisposto dalle nostre autorità, i 56 connazionali riceveranno subito un ulteriore screening nella base militare e poi verranno trasferiti in un’altra struttura militare, quella della Cecchignola, alla periferia della capitale dove trascorreranno un periodo di quattordici giorni di isolamento.

