Domenica 2 febbraio 2020 - 14:22

Partito l’aereo per rientro italiani da Wuhan. Domattina l’arrivo a Pratica di Mare

L'ha annunciato il ministro degli Esteri Di Maio

Roma, 2 feb. (askanews) – E’ partito dall’Italia il volo militare che riporterà a casa gli italiani che si trovano a Wuhan, in Cina, epicentro dell’epidemia di polmonite virale prodotta dal nuovo coronavirus. L’ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Domani mattina saranno in Italia, atterreranno all’aeroporto di Pratica di Mare”, ha affermato Di Maio. “Sul volo ci saranno circa 60 italiani che hanno scelto di rientrare, insieme a loro anche il vice ministro Pierpaolo Sileri. Ha deciso di esserci per dare, in quanto medico, il proprio contributo operativo”, ha proseguito il ministro.

“Ovviamente il trasferimento dei nostri connazionali seguirà tutte le indicazioni del ministero della Salute in modo da garantire la sicurezza dei passeggeri, che all’arrivo in Italia seguiranno anche un preciso protocollo sanitario”, ha detto ancora Di Maio.

mos/sam