Mercoledì 29 gennaio 2020 - 02:37

Oggi a Roma la “dispensa stellata” contro lo spreco alimentare

Sportivi, attori e giornalisti lanciano le loro Idee gourmet

Milano, 29 gen. (askanews) – Dopo Natale, se la dispensa è ancora piena, vietato buttare. L’occasione la offre il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP che, in vista della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, invita a festeggiare ancora una volta l’inizio del nuovo anno all’insegna del gusto e del riciclo.

L’appuntamento è per oggi, mercoledì 29 gennaio 2020, alle ore 11, presso il ristorante “Esposizioni” di Roma (via Milano 9/a), dove andrà in scena uno show cooking dedicato al riuso creativo delle eccellenze gastronomiche delle feste.

I protagonisti dell’evento saranno ‘stelle’ dello sport, della tv, della cucina, che si cimenteranno ai fornelli, creando la loro ricetta del cuore con i prodotti rimasti inutilizzati dopo le feste.

Tra gli ospiti dell’evento, condotto dalla giornalista Rai Giuliana Palmiotta, saranno Massimiliano Rosolino, campione olimpico di nuoto a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001, appassionato di cucina, ‘volto’ tv in “Un dolce da Maestro”, game show di pasticceria; Lorena Bianchetti, giornalista, autrice e conduttrice di ‘A sua immagine’, programma di Rai Uno in collaborazione con la Comunità episcopale italiana, Valentina Persia, attrice, ballerina e comica italiana, volto di fiction di successo come ‘L’onore e il rispetto” e “Caterina e le sue figlie”.

A fare gli onori di casa sarà Alessandro Ciriello, chef curatore del ristorante “Esposizioni”, stella della cucina contemporanea, attualmente protagonista di due rubriche televisive ed è inoltre Testimonial Unicef ‘Uniti contro la Malnutrizione’.

Non mancherà il punto di vista dell’esperto: Lorenzo Traversetti, biologo nutrizionista, terrà un focus sulle proprietà e le caratteristiche di Zampone e Cotechino Modena IGP spiegandone come abbinarli in modo sano e gustoso.

Infine, in vista della Giornata nazionale per la prevenzione dello spreco alimentare prevista per il 5 febbraio 2020, sarà presente Luca Falasconi, curatore del progetto 60 Sei ZERO promosso col Ministero dell’Ambiente, l’Università di Bologna – DISTAL e la campagna Spreco Zero. Falasconi è anche il coordinatore della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco 2019.