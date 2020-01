Venerdì 24 gennaio 2020 - 16:37

Assolto il ristoratore che ha ucciso con un fucile un 32enne vicino a Lodi

Il pm aveva chiesto 3 anni per eccesso di legittima difesa

Roma, 24 gen. (askanews) – E’ stato assolto dal tribunale di Lodi Mario Cattaneo, il ristoratore 70enne di Casaletto Lodigiano che ha ucciso a marzo 2017, con un fucile, il 32enne romeno Petre Ungureanu, il quale era entrato nella trattoria per rubare. Il pm aveva chiesto per l’oste 3 anni di reclusione per eccesso di legittima difesa.

Red