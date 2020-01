Giovedì 23 gennaio 2020 - 14:47

Voto Emilia e Calabria, Antimafia: “3 candidati ‘impresentabili'”

Uno di Fdi e due di Fi

Roma, 23 gen. (askanews) – Sono tre i candidati cosiddetti “impresentabili” alle prossime elezioni regionali in programma in Emilia Romagna e Calabria, così come emerge dall’attività di controllo sulle liste elettorali svolta dalla Commissione antimafia.

Il presidente della Commissione, Nicola Morra, ha diffuso i nominativi dei tre candidati finiti sotto la lente della Commissione antimafia perchè destinatari di condanne in primo grado o perché rinviati a giudizio e che rischiano se eletto la sospensione in base a quanto previsto dal codice di autoregolamentazione.

Si tratta di Mauro Malaguti candidato in Emilia Romagna con la lista Fdi-Giorgia Meloni, condannato in primo grado a 1 anno e 4 mesi per il reato di peculato; in Calabria di Giuseppe Raffa (Forza Italia- Berlusconi per Santelli) rinviato a giudizio per corruzione in concorso e sotto il vincolo della continuazione e di Domenico Tallini (Forza Italia- Berlusconi per Santelli) rinviato a giudizio per più fattispecie di corruzione.

La posizione di un terzo candidato in Calabria – ha spiegato il presidente dell’Antimafia – verrà definita solo oggi dopo un’udienza processuale.