Giovedì 23 gennaio 2020 - 08:47

Traffico illecito rifiuti: in corso numerosi arresti

L?indagine è coordinata dalla Dda di Perugia

Roma, 23 gen. (askanews) – Dalle prime ore di questa mattina, i militari del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale stanno eseguendo una vasta operazione di polizia giudiziaria che interessa l’intero territorio nazionale.

L’attività, coordinata dalla Dda del Tribunale di Perugia, è volta a smantellare un’estesa associazione per delinquere dedita ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Sono in corso numerosi arresti e sequestri.

Rus/Int9