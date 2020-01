Giovedì 23 gennaio 2020 - 12:39

Littizzetto e Stash scrivono i cartigli dei Baci Perugina

30 frasi inedite scritte per la limited edition di San Valentino

Milano, 23 gen. (askanews) – Tocca a Luciana Littizzetto e Stash, frontman dei The Kolors, riscrivere le frasi d’amore dei cartigli 2020 dei Baci Perugina. La limited edition di San Valentino 2020 propone 30 frasi inedite scritte dal duo: 20 frutto del lavoro a quattro mani dei due artisti; le restanti 10, invece, realizzate interamente dall’attrice comica, dove mette in risalto il suo punto di vista “satirico” dell’amore.

“Ammetto che fa un certo effetto ritrovarsi sui cartigli dei Baci Perugina! – afferma Luciana Littizzetto – Questa è la consacrazione di un amore che mostra l’altra faccia: un pizzico di cinismo e tanta ironia sono ingredienti che spesso aiutano a stare con i piedi per terra ma nello stesso tempo a prendere la vita con più leggerezza”. “Sono onorato di aver collaborato alla Limited Edition di Baci Perugina per questo San Valentino. – continua Stash – Lavorare con Luciana è stata poi un’esperienza fuori da qualsiasi schema. Scambiarci idee e visioni diverse dell’amore e farle coesistere nelle frasi dei mitici cartigli è sicuramente una delle avventure che più mi hanno stimolato e reso felice”.

Baci Perugina ha affidato a una web series il racconto della presentazione dei 30 cartigli. La serie è stata ideata e prodotta da Billboard Italia e sviluppata su quattro episodi preceduti da un teaser. La serie si apre con il “Sig. Baci Perugina” che viene tempestato di telefonate e messaggi da parte di Luciana Littizzetto, che lo implora per poter fare da testimonial. Dopo ripetuti no, il “Sig. Baci Perugina” cede e decide di affidarle l’arduo compito di scrivere i cartigli, facendole, però, una premessa: “Luciana, trovati un aiutante. Un romantico moderno, che conosca bene il linguaggio dei giovani e che completi la tua ironia”. Luciana, in preda alla più totale confusione, si mette a sfogliare una rivista ed è lì che le scatta la scintilla: è Stash l’uomo giusto per i cartigli e sarà disposta a convincerlo con qualunque mezzo.