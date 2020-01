Mercoledì 22 gennaio 2020 - 16:44

Le cifre della Cina sul nuovo coronavirus: 19 morti, 900 contagiati

Burioni: i cinesi non ce la raccontano giusta

Roma, 22 gen. (askanews) – Le autorità sanitarie della provincia cinese di Hubei hanno rivisto al rialzo il bilancio dei morti per la nuova epidemia di coronavirus: le vittime accertate sono 17, rispetto alle 9 precedentemente comunicate, Il numero dei contagiati è pari a 473 in tutta la Cina e 444 nella sola Hubei. Oggi le autorità hanno chiesto ai cittadini della città di Wuhan, dove si è sviluppata l’epidemia, di non uscire dalla zona.

Wuhan è una città di quasi 9 milioni di abitanti e molti dei casi che sono stati rilevati nei Paesi vicini – dalla Thailandia a Hong Kong, dal Giappone alla Corea del Sud, per arrivare anche negli Usa sono passati dalla città.

Secondo alcuni esperti le cifre cinesi sono sottostimate. Il virologo Roberto Burioni, ad esempio, ha scritto in uno dei suoi tweet sulla vicenda che “In realtà la confusione è grande, ma la situazione non è per niente eccellente e i cinesi non ce la raccontano giusta”.

Dmo/Int2