Mercoledì 22 gennaio 2020 - 12:56

Diverse esplosioni nell’acciaieria 2 dell’Ex Ilva

"Squarci alle tubazioni"

Roma, 22 gen. (askanews) – Questa mattina intorno 4,30 ci sono state “diverse deflagrazioni” all’impianto Idf a servizio del convertitore 1 di acciaieria 2 dell’ex Ilva di Taranto. Lo riferiscono in una nota le Rsu di Fiom e Uilm, sottolineando che “si sono aperti diversi squarci alle tubazioni, nei pressi del pulpito stiring, laddove c’è transito di personale per le normali attività di affinazione”.

“L’acciaieria 2, a conferma di quanto sostenuto da Fiom e Uilm nei giorni scorsi e verificato nel corso del sopralluogo effettuato ieri – si legge nel comunicato – non può sostenere l’aumento produttivo a 3 convertitori e gli ultimi episodi lo testimoniano. Arcelor Mittal deve tornare sui suoi passi e sospendere immediatamente la scelta unilaterale di fermare l’acciaieria 1 in quanto i continui rinvii e ritardi su manutenzione ordinaria e straordinaria determinano, in caso di aumento produttivo, situazioni di pericolosità sia dal punto di vista della sicurezza che dell’ambiente”.

