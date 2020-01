Martedì 21 gennaio 2020 - 20:31

Arriva SharryLand la app che raduna la bellezza italiana

E fa trovare lavoro

Padova, 21 gen. (askanews) – Una passeggiata alle sorgenti del fiume, una visita all’apicoltore che insegna come si fa il miele, un concerto di musica sacra: spesso chi vive in una determinata zona ignora queste occasioni oppure ne viene a conoscenza in maniera frammentaria sul web o sui social.

Ora una App raduna tutta la bellezza e le proposte d’Italia in un unico luogo: si chiama SharryLand (sharry.land/it) il portale che sta mappando le Meraviglie dell’Italia ancora da scoprire e che aggrega le persona in cerca di ispirazione per il tempo libero e gli esperti del territorio (in primis: le guide), creando infinite possibilità di connessione nella realtà.

SharryLand vuole rivoluzionare l’approccio al turismo esperienziale: non più pacchetti pre-confezionati bensì proposte modulate sui desideri delle persone che vogliono vivere una determinata esperienza. Tutto è aggregato in un unico posto virtuale, uno strumento all’avanguardia sia per i professionisti del territorio (guide, accompagnatori, associazioni, Comuni, reti) sia per le aziende del turismo slow e le imprese che vogliono puntare sullo sviluppo della propria zona e, infine, per coloro che vogliono segnalare le Meraviglie e diventare parte del portale. SharryLand è insomma un modo nuovo di trovare e creare lavoro grazie alla bellezza.