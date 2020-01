Lunedì 20 gennaio 2020 - 12:38

Padre Meghan Markle attacca la figlia: sta distruggendo monarchia Gb

Rapporti tra Thomas Markle e moglie Harry sono ai minimi termini

Roma, 20 gen. (askanews) – Meghan Markle sta screditando e distruggendo la monarchia britannica con il suo passo indietro rispetto agli obblighi reali. È l’accusa lanciata dal padre della duchessa di Sussex.

Il rapporto di Thomas Markle con la moglie dell’ormai ex principe Harry è turbolento da diversi anni e l’uomo era assente alle nozze della figlia, ufficialmente per problemi di salute. A quanto trapela, dal matrimonio non si sono più parlati.

Ora, in un’intervista a Channel 5, non ha usato certo toni distensivi dando la sua opinione su quella che i tabloid hanno ormai ribattezzato la “Mexit”, ispirandosi al processo di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (la Brexit, appunto).

“Quando si sono sposati hanno assunto un obbligo e l’obbligo è di essere parte dei reali e rappresentare i reali”, ha sottolineato Thomas Markle. Sarebbe “sciocco” se non lo facessero, ha aggiunto.

Fco MAZ