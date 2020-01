Lunedì 20 gennaio 2020 - 12:33

Chef La Mantia: bambini ospiti di riguardo nei miei ristoranti

Lo chef allo stand Crocs: "Impensabile vietare il loro ingresso"

Roma, 20 gen. (askanews) – Chef Filippo La Mantia, ospite stamattina dello stand Crocs a Pitti Bimbo, è intervenuto nella polemica innescata dai ristoratori che si rifiutano di accogliere tra i propri clienti le famiglie con bambini. “I bambini sono sacri, l’espressione più pura e preziosa della specie umana. Vietare loro l’ingresso in un locale pubblico è, per me, qualcosa di inconcepibile” – afferma lo Chef siciliano, tra i più rinomati e amati d’Italia – “non discuto le scelte dei colleghi che sono arrivati ad affiggere cartelli discriminatori all’ingresso, ma io vado nella direzione opporta. Anche a costo di dover sostituire, di tanto in tanto, i mobili di design nei miei locali, danneggiati dall’esuberanza di qualche bimbo. La verità è che consentiamo agli adulti comportamenti anche molto maleducati mentre siamo molto meno tolleranti con i minori”.

La Mantia ha assistito ad un workshop di personalizzazione delle calzature Crocs, ad opera dell’illustratrice Claudia Bessi che ha mixato i propri disegni con i Jibbitz (le decorazioni di Crocs da applicare sulla tomaia). “La creatività ha un valore educativo perché stimola una crescita sana” ha aggiunto lo chef davanti ad un gruppo di giornalisti. “Al ristorante, i genitori, anziché abbandonare i figli a sé stessi o ad un tablet, potrebbero coinvolgerli in attività manuali. Proprio come questa a cui sto assistendo e che mi piacerebbe ripetere nei miei ristoranti.”

