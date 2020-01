Domenica 19 gennaio 2020 - 13:22

WhatsApp non sta funzionando

Su twitter prima tendenza è #whatsappdown

Roma, 19 gen. (askanews) – La prima tendenza su Twitter, in Italia, al momento è #whatsappdown. A segnalare che molti utenti si sono riversati sul social media per segnalare malfunzionamenti di Whatsapp, la app di messaggistica più utilizzata. Non sono noti i motivi dei disservizi.

