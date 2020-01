Mercoledì 15 gennaio 2020 - 18:18

Collezione Freedomday junior, i bimbi come adulti

Materiali fashion e super tecnici, vestibilità iconiche e over fit

Roma, 15 gen. (askanews) – Il viaggio porta con sé ricordi che tramite la fotografia possono essere condivisi, trasmessi e trasformati in sensazioni eterne. La scoperta di nuovi orizzonti, la curiosità per luoghi inesplorati: questi i principi ispiratori di FREEDOMDAY.

La Collezione FREEDOMDAY JUNIOR, pensa ai bambini stimandoli e rispettandoli come gli adulti, “Vestire con eleganza rispecchiando la propria personalità”.

Materiali fashion e super tecnici, vestibilità iconiche e over fit, questa la proposta della Collezione Freedomday junior Fw20 21. Le distintive immagini fotografiche stampate all’interno, si riconfermano tratto distintivo del brand, così come la passione per il viaggio, vero DNA di Freedomday.

Ogni linea è caratterizzata da una vasta gamma di colori monocromo o in fantasia,ciascun pattern è associato a una specifica stampa per il rivestimento interno. Per la stagione FW 20/21 sono stati selezionati tessuti super light, water repellent, down proof (un trattamento a tenuta di piuma) e performanti.

Le imbottiture sono realizzate sia in piuma d’oca 90/10, rigorosamente trattata, lavorata e sterilizzata secondo le norme igienico sanitarie vigenti, sia con imbottitura realizzata in fiocchi di ovatta.