Martedì 14 gennaio 2020 - 15:29

Cassazione: infondate le misure cautelari per il sindaco di Bibbiano Carletti

Verdetto di annullamento

Roma, 14 gen. (askanews) – Secondo la Corte di Cassazione non c’erano i presupposti per imporre al sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, misure coercitive come l’obbligo di dimora. E’ il succo del verdetto di annullamento senza rinvio della misura che era stata decisa nell’ambito delle indagini sugli affidi dei minori.

