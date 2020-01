Lunedì 13 gennaio 2020 - 12:57

Innovazione green, i giovanissimi protagonisti a Klimahouse 2020

Alla 15esima edizione a Bolzano la GenZ e un hackathon

Roma, 13 gen. (askanews) – Una progettazione sempre più centrata sul rapporto tra uomo e natura, attenta al cambiamento climatico e pronta a dare spazio anche alle giovani voci che, in tutto il mondo, hanno portato quest’emergenza all’attenzione delle Istituzioni e del grande pubblico. Questi gli spunti forti da cui riparte Klimahouse 2020, quindicesima edizione della manifestazione promossa da Fiera Bolzano e dedicata alle nuove frontiere dell’efficienza energetica e dell’edilizia sostenibile a livello internazionale.

L’evento, da sempre capace di innovare e rinnovarsi trasformando il tema dell’abitare in un argomento di interesse collettivo che incide sulla vita di ogni individuo, anche quest’anno conferma il proprio approccio aperto all’innovazione e alle nuove idee: un programma articolato che include eventi che coinvolgono tutta la città di Bolzano, premi per aziende espositrici e Start up, convegni e incontri formativi, ma soprattutto un concept pensato per dare spazio ai ragazzi della Generazione Z che, per la prima volta, saranno protagonisti di una manifestazione internazionale grazie all’iniziativa “Onda Z @ Klimahouse 2020”.

Tra le iniziative più rilevanti in fiera, due giorni di hackathon che prenderanno il via il 22 gennaio, presso la Libera Università di Bolzano e vedranno la partecipazione di oltre 60 tra studenti e studentesse, di età compresa tra i 14 e i 21 anni e provenienti da tutta Italia. I ragazzi, suddivisi in gruppi per valorizzare le diverse esperienze e punti di vista, si alterneranno sul palco per condividere le proprie idee e soluzioni all’attuale emergenza climatica. Ad ascoltarli un pubblico composto da esperti del settore – come Fabio Zardini, country manager di Patagonia, marchio da anni in prima linea sulle tematiche ambientali – che potranno non solo trovare utili spunti da approfondire insieme ai giovani speaker, ma anche aiutarli nella realizzazione concreta dei propri progetti. Ogni idea proposta all’interno di Onda Z concorrerà, infine, alla redazione di un manifesto programmatico da presentare davanti a tutta la platea di Klimahouse, nell’ambito del congresso internazionale Klimahouse 2020 che si terrà il 24 gennaio a Fiera Bolzano.

Per stimolare il confronto e il dibattito costruttivo tra i giovani partecipanti, il programma di “Onda Z @ Klimahouse 2020” prevede anche alcuni eventi speciali come l’Innovation Corner con protagoniste 4 startup legate all’ambiente e l’Unconference Board: uno spazio di discussione in cui poter esprimere liberamente le proprie idee in interventi della durata di 6 minuti.

“Onda Z è un’iniziativa unica nel suo genere perché mai prima d’ora ragazzi così giovani sono stati protagonisti di un evento così grande”, ha raccontato il Direttore di Fiera Bolzano Thomas Mur. “La Generazione Z è diversa da quelle che l’hanno preceduta. Questi ragazzi sono pronti a mettersi in gioco per i propri ideali e a prendersi responsabilità che spesso competerebbero al mondo degli adulti. Perciò quest’anno nell’ambito di Klimahouse 2020 abbiamo deciso di dare ai ragazzi spazio sufficiente per esprimersi e contribuire con la loro energia e creatività a creare un futuro migliore per il nostro pianeta”.

Con Klimahouse 2020, l’individuo ha un ruolo sempre più centrale nella pianificazione e nella realizzazione degli spazi che abita, ma soprattutto riallaccia quel rapporto profondo con l’ambiente circostante che in questi anni la tecnologia ha rischiato di oscurare, invece che valorizzare. Un concetto che prende forma anche nella frase programmatica di questa quindicesima edizione della manifestazione: “Costruire bene. Vivere bene”. Un approccio attento a quelle modalità di progettazione capaci di garantire, attraverso il dialogo tra architettura ed elementi naturali, il benessere psicofisico della persona. Ma anche capace di trarre ispirazione dall’enorme capitale umano rappresentato dalle giovani generazioni e dalla loro passione per la causa ambientale.