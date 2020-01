Lunedì 13 gennaio 2020 - 06:23

Conte: realizzeremo un’ampia riforma dell’Irpef

Accelereremo il piano degli investimenti

Roma, 13 gen. (askanews) – “In soli tre mesi siamo riusciti a trovare 23 miliardi e, allo stesso tempo, abbiamo ridotto il carico fiscale per lavoratori, famiglie e imprese: in un anno faremo molto di più e l’ Iva non aumenterà. Realizzeremo un’ ampia riforma dell’ Irpef e accelereremo il piano degli investimenti, creando una più intensa sinergia tra pubblico e privato”. Lo annuncia il presidnete del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lunga intervista al “Corriere della Sera”.

“Confidiamo molto nei frutti dell’ azione di lotta all’ evasione – aggiunge il premier Conte – Anche per questo abbiamo investito ben 3 miliardi di euro per incentivare i pagamenti digitali, perché se tutti pagano le tasse, tutti pagheranno meno. Avremo anche più tempo per operare un’ oculata revisione delle spese improduttive”.