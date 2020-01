Domenica 12 gennaio 2020 - 18:54

Ratzinger e cardinale Sarah scrivono libro contro preti sposati

Esce in Francia mercoledì, sullo sfondo il Sinodo sull'Amazzonia

Città del Vaticano, 12 gen. (askanews) – Il Papa emerito Benedetto XVI ha scritto un libro con il cardinale conservatore Robert Sarah sul mantenimento del celibato sacerdotale. Il volume, pubblicato in francese da Fayard, è intitolato “Dal profondo del nostro cuore” (Des profondeurs de nos coeurs), e, annuncia l’editore Nicolas Diat, sarà in libreria mercoledì prossimo 15 gennaio.

Il libro esce sullo sfondo del recente sinodo sull’Amazzonia che ha proposto a Papa Francesco di introdurre per la regione l’ordinazione sacerdotale di diaconi permanenti. Una ipotesi, ora al vaglio del Pontefice che nei prossimi mesi pubblicherà una esortazione apostolica post-sinodale nel quale pronuncerà la sua conclusione magisteriale in materia, espresamente paventata dal suo predecessore, che, come riporta Le Figaro citando un passaggio dell’introduzione scritta congiuntamente da Ratzinger con Sarah, il libro è nato “in questi ultimi mesi, mentre il mondo risuonava del frastuono creato da uno strano sinodo dei mass media che prendeva il posto del sinodo reale”.