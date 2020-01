Venerdì 10 gennaio 2020 - 16:41

Ecoalf, capi durevoli e reversibili per consumare consapevolmente

Blu verde nero per i ghiacciai che scompaiono

Roma, 10 gen. (askanews) – Ecoalf crea capi “durevoli”, capi senza tempo perchè crediamo che si debba iniziare a consumare con consapevolezza. Creiamo capi reversibili, capi 2 in 1 o addirittura 3 in 1 così da dare la possibilità di scelta. Capi urbani, un po’ ambiziosi per persone responsabili.

Parka Glacier 100% PET riciclato, con imbottitura Gold primaloft, termosaldato, impermeabile, traspirante e con lampo riciclate. Il capo per la salvaguardia del nostro Pianeta.

Parka Iceberg 100% PET riciclato, con imbottitura Gold primaloft, termosaldato, impermeabile, traspirante e con lampo riciclate e chiusura a calamita. Il capo per la salvaguardia del nostro Pianeta.

Rossi arancioni che testimoniano l’innalzamento della temperatura che si combinano con blu verde nero che rappresentano il pianeta i ghiacciai gli oceani che scompaiono a causa dei danni provocati dalle nostre azioni. Ecoalf, un pioniere da sempre, cerca con le sue azioni di rallentare il cambiamento climatico partecipando attivamente nella riduzione del riscaldamento globale.