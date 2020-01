Venerdì 10 gennaio 2020 - 13:43

Allarme smog a Milano, in centro Pm10 quasi il doppio del limite

In via Senato registrati 96 microgrammi per m3 su un massimo di 50

Milano, 10 gen. (askanews) – Peggiora giorno dopo giorno la qualità dell’aria a Milano: ieri nella centralina di via Senato, nel pieno centro, il Pm10 è arrivato a 96 microgrammi per metro cubo, quasi il doppio del limite massimo che è fissato a 50. I valori registrati dalle altre tre centraline della città sono stati 68, 74 e 81.

Sempre secondo quanto riportato oggi nel bollettino giornaliero emesso dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente (Arpa) della Lombardia, i limiti del particolato sono stati superati anche nei comuni dell’hinterland del capoluogo lombardo Pioltello-Limito (78), Cassano d’Adda (56) e Magenta (58).

Male anche a Como-centro (59), Merate nel Lecchese (58) e Busto Arsizio e Saronno nel Varesotto (56 e 65).