Domenica 5 gennaio 2020 - 14:14

Urla “Allah Akbar” e aggredisce i vigilanti (in un pronto soccorso a Salerno)

Un extracomunitario in attesa al PS in codice verde

Roma, 5 gen. (askanews) – Momenti di panico, questa mattina, al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dove si è verificato un altro episodio di violenza: intorno alle 6.50 – a quanto riferisce Salerno Today – un extracomunitario in attesa in codice verde ha cominciato a dare in escandescenza. I sanitari presenti hanno immediatamente cercato di calmarlo, ma l’uomo urlando si è diretto nel bagno ripetendo “Allah Akbar” spaventando medici e pazienti presenti. Il personale di vigilanza si è immediatamente diretto verso il bagno ma, alla vista degli uomini in divisa, il paziente ha strappato dal muro uno specchio e, con quello, ha aggredito chi gli si presentava dinanzi. I due vigilanti, feriti al volto e alle mani, sono però riusciti ad immobilizzare l’uomo per il quale è poi stato disposto un ricovero coatto in Psichiatria.

Mpd/Int9