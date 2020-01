Domenica 5 gennaio 2020 - 12:40

Tragedia in Alto Adige, morti 6 giovani tedeschi travolti da un’auto

Il grave incidente avvenuto all'1 di notte a Lutago. 11 i feriti

Milano, 5 gen. (askanews) – E’ di 6 morti e 11 feriti il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte a Lutago, comune della Valle Aurina, nella provincia di Bolzano. Intorno all’1 un’auto ha centrato a grande velocità una comitiva di giovani tedeschi che si trovava sul bordo della strada.

Secondo quanto riportano i media locali, l’automobilista è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Si tratta di un 28enne della zona, originario di Chienes, che dai primi controlli avrebbe avuto un tasso alcolemico superiore alla norma.

I giovani, in vacanza in Alto Adige, sarebbero stati falciati mentre si trovavano di fianco a un pullman che li stava riportando in albergo dopo una serata passata in una discoteca. Delle undici persone ferite, 4 sono rimaste gravemente ferite, 5 hanno riportato ferite di media gravità e due ferite lievi. Nove provengono dalla Germania e due sono altoatesini. Lo riporta l’account Twitter dei Vigili del Fuoco dell’Alto Adige. Le sei vittime sono invece morte sul colpo. Si tratta di ragazzi provenienti dalla Germania di età compresa fra 20 e 25 anni.

Rar/int9