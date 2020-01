Domenica 5 gennaio 2020 - 16:01

Incidente in scooter a Roma per l’attore Luca Zingaretti

Investito da un'auto

Roma, 5 gen. (askanews) – L’attore Luca Zingaretti, noto al grande pubblico per la sua interpretazione del Commissario Montalbano, è rimasto coinvolto in un incidente: investito da un’auto mentre era a bordo del suo scooter in via Cola di Rienzo, in pieno centro a Roma. A quanto riferisce il sito Fanpage, l’attore sarebbe stato soccorso e curato sul posto dagli uomini del 118 per poi tornare a casa. Sul luogo la polizia locale del Gruppo Prati per accertare le dinamiche dell’incidente.

Mpd/Int9