Martedì 31 dicembre 2019 - 14:29

Indagata per tangente da 700 euro Paola Galeone, prefetto di Cosenza

Secondo l'accusa l'avrebbe richiesto a una imprenditrice

Roma, 31 dic. (askanews) – Il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, è indagata per corruzione. Lo scrive La Gazzetta del Sud online in una notizia pubblicata in esclusiva questa mattina e poi ripresa da altri media, sottolineando che Galeone, 58 anni, avrebbe intascato una tangente da 700 euro che aveva richiesto a un’imprenditrice. (Foto di repertorio).

Bla/Int2