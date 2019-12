Venerdì 27 dicembre 2019 - 09:42

Operazione per “Natale sicuro”: 47 arresti a Napoli

Controlli aumentati per le festività natalizie

Napoli, 27 dic. (askanews) – Durante la settimana delle festività natalizie, i carabinieri di Napoli hanno controllato complessivamente oltre 1.000 persone, arrestando 47 persone e denunciandone a piede libero altre 11. Il giorno di Natale è stato arrestato il latitante Gennaro Annunziata. In questo periodo sono state aumentate le pattuglie e ne sono state disposte diverse anche a piedi, alcune specificatamente nei luoghi di aggregazione delle comunità locali e nelle parrocchie.

Durante i servizi sono stati anche controllati molti soggetti sottoposti agli arresti domiciliari per verificare se rispettassero l’obbligo di stare in casa. Come Vittorio Madonna, 35enne di Scampia, arrestato il giorno della vigilia dai carabinieri del nucleo radiomobile di napoli, nonostante fosse ai domiciliari. Sempre a Scampia e anche a Secondigliano, i militari hanno denunciato per guida senza patente un 19enne e contestato violazioni al codice della strada per più di 36mila euro.

Nel quartiere poggioreale i militari hanno denunciato un parcheggiatore abusivo e un 53enne di Casalnuovo con il divieto di dimora a Napoli ma sorpreso su via Stadera, in auto con un altro pregiudicato, inoltre, nello stesso quartiere, i militari hanno elevato contravvenzioni al codice della strada per 17mila euro. Nella zona di Porta Nolana sanzioni per oltre 2mila euro a conducenti sorpresi a guidare senza patente, senza casco o senza documenti al seguito, oppure alla guida di veicoli non revisionati o non assicurati.

Questa notte, a Barra i carabinieri hanno arrestato per furto aggravato un 40enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato bloccato dopo aver rubato l’incasso di un negozio di carni in cui aveva forzato la serranda per impossessarsi di 369 euro.

