Lunedì 23 dicembre 2019 - 12:45

Bimba rapita venerdì dal padre a Milano ritrovata in Danimarca

Era già stata sequestrata nel 2016 e portata in Siria per 3 anni

Milano, 23 dic. (askanews) – E’ stata ritrovata in Danimarca, la bambina rapita dal padre di origine siriana e portata via da Milano per la seconda volta il 20 dicembre scorso. La bambina, che ha 11 anni, è stata rintracciata dagli uomini della squadra mobile di Milano, che hanno intercettato e geolocalizzato una sua telefonata fatta la notte scorsa alla madre. Attraverso il Servizio di cooperazione internazionale di polizia, sono stati allertati i colleghi danesi che l’hanno immediatamente rintracciata in un’abitazione di Aarhus e presa in custodia.

Dopo la difficile separazione tra i genitori, la ragazzina era stata affidata alla madre, una 53enne di origine ecuadoriana che vive a Milano. Venerdì scorso, il padre, il 42enne Mahre Balle, l’aveva prelevata da scuola e aveva fatto perdere le proprie tracce. Il primo rapimento avvenne nel dicembre del 2016, quando la bambina fu portata in Siria, Paese dal quale rientrò solo lo scorso 28 novembre.

Alp/Int9