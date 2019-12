Venerdì 20 dicembre 2019 - 17:12

Moose Knuckles, arriva la linea Cloud

Il brand canadese svela la collezione FW 2020/21

Roma, 20 dic. (askanews) – Moose Knuckles, brand canadese Street-Meets-Luxury di outerwear, svela la nuova collezione Fall Winter 2020/21: Speed of Light. Tu Ly, VP of Design, si ispira alla scienza e alla fantascienza per esprimere la sua visione ottimista del futuro. La tecnologia incontra così le influenze dei cult sci-fi, dando vita a silhouette iper-stilizzate che trovano l’equilibrio fra virtuale e reale.

Novità assoluta della stagione è la linea Cloud, capispalla innovativi e all’avanguardia che riducono il loro peso complessivo del 40% rispetto alla collezione Core. Le tinte Moon Walk e Galaxy Blue si aggiungono alle colorazioni della collezione uomo Classic Core & Mid-Core, mentre Verizon Pink e Comet Red completano la palette colore della linea donna. Le nuove silhouette distinguono la Cloud Trinity Jacket, un parka ultraleggero imbottito in piuma d’oca morbida e di qualità premium che assicura calore e leggerezza, e la giacca imbottita Black Rock, che unisce le stampe all-over al trattamento wet gloss ed evoca un sentimento nostalgico per un futuro utopico.

La linea Sostenibile Soft-Shell – outerwear progettato con il futuro in mente – è una capsule collection di giacche eco-conscious realizzate interamente con materiali biodegradabili e riciclati, un esempio concreto della sforzo continuo di Moose Knuckles per combattere gli effetti negativi del fast-fashion e del consumo compulsivo.