Venerdì 20 dicembre 2019 - 13:15

Doucal’s, l’eleganza londinese dei gentiluomini dei club

Collezione Autunno/Inverno 2020/2021

Roma, 20 dic. (askanews) – E’ l’eleganza londinese dei gentiluomini dei club, il rigore delle uniforme dei campus che ispirano la collezione di Doucal’s dell’autunno inverno 20-21. Un amarcord per il brand di calzature di lusso artigianali a ricordare quando negli anni 70 papà Mario recatosi nel distretto calzaturiero del British Shoe Manufacturer District per approfondire l’handmade good year, venne a contatto con il saper fare e il gusto inglese, e lo mixò all’arte sutoria della sua terra: Montegranaro.

Una costante passione per il formale, e uno studio sempre più accurato di costruzioni e selezione dei materiali, per creare intramontabili manufatti dal sapore maschile, classico e sofisticato. Design essenziale, uso di materie prime pregiate, finissaggi e finiture sobrie, accostamenti materici che nell’innovazione conservano un sapore longevo elegante e intramontabile. Tutta la collezione è caratterizzata da una palette rigorosa. Accanto alle sfumature del marrone, dal cuoio al cioccolato, due grandi protagonisti: il verde e il nero. Il preppy style, ispira i grandi classici della collezione come le monk double e single, i chelsea boot, ma anche camp moc e horsebit loafer; che caratterizzano lo stile tipico delle uniformi da college.

La palette cromatica è ben definita, non tanto nella tonalitàquanto nella manualità degli artigiani che trattando il colore, conferiscono rotondità, vivacità e emozione. Il colore è infatti, anticato, frutto di applicazioni dello stesso a strati, di aniline e di tecnica manuale. La patina conferita dona ad ogni calzatura un effetto personalizzato e senza tempo. I fondi rigorosamente cuoio testimoniano un ritorno al formale, amante del rigore e dell’eleganza.

Lo stile Alpino, ormai immancabile nella stagione fredda si apre invece a sperimentazioni di stili ibridi, dove formale e informale convivono, introducendo interventi tecnici e performanti. Come nel caso dei tessuti e pellami con trattamenti waterproof su pedule, monkey boot, e la monkey shoe. Ed è proprio sull’intramontabile Sankt Morritz, che accanto al cuoio, troviamo applicazioni di montone, ma anche l’uso di lana originale del trentino: uno macro check fuso, nelle tonalità del grigio, verdone, check cammello e blu.

Innovativo il trend Inc, rigorosamente total black, è la parte della collezione che più sperimenta accostamenti di volumi innovativi. Fondi gomma extralight, utilizzo di inserti e dettagli tecnici come tessuti gommati, e tecnologici, ma su modelli e forme classici quali derby e brogue, a confermare sempre più una grande esigenza al ritorno del calore della tradizione.

Infine lo stile Academy, che racconta di un guardaroba trasversale dell’uomo elegante ma al contempo sportivo. E’ la linea che maggiormente guarda al panorama sportswear, per sposarlo con codici estetici propri del gentleman. Non solo casual shoe, ma vere e proprie dress shoe. Le calzature più sportive si abbinano perfettamente a tutte le occasioni d’uso, anche le più eleganti.

Alle sneaker iconiche del brand Kobe e Andrew, vengono riservati trattamenti di lucidatura e anticatura tipica dei modelli più formali a confermare il grande dialogo fra eleganza e comfort, formale e casual, tradizione e modernità. Fiore all’occhiello un’innovativa sneaker, che marca il nuovo corso del brand: la Flighter, con fondo extralight dall’effetto opaco e ruvido, volumi asimmetrici ma morbidi, e dalla tomaia preziosa che gioca con i contrasti materici di vitelli sportivi, camosci lavati e tessuti tecnici. Per l’Autunno Inverno 2020, si rinnova nelle sue versioni color block: tabacco, nero, ardesia, blu, burgundy e bianco.