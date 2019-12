Mercoledì 18 dicembre 2019 - 18:26

Milano Monza Motor Show: spettacolo all’insegna della dinamicità

Sticchi Damiani: "Obiettivo diventare punto riferimento europeo"

Milano, 18 dic. (askanews) – Milano Monza Motor Show si svolgerà dal 18 al 21 giugno 2020, quattro giorni di spettacolo che con il suo format innovativo potrà contare sulla presenza di oltre 40 brand e 500mila visitatori. Il programma della manifestazione, ancora in fase di completamento, potrà contare sulle celebrazioni di anniversari importanti, come i 100 anni di Mazda e i 90 anni di Pininfarina.

“Milano Monza Motor Show sarà una grande festa, uno spettacolo di oltre 14 ore al giorno per 4 giorni, un evento che consente di vedere Formula 1, supercar e hypercar in versione dinamica e il meglio della produzione delle case automobilistiche. I visitatori avranno la possibilità non solo di vedere, ma anche di provare diverse vetture nei circuiti messi a disposizione dall’Autodromo”, ha dichiarato Andrea Levy, presidente Milano Monza Motor Show, durante la presentazione dell’evento in Regione Lombardia.

“Aci ha deciso di sostenere e contribuire alla realizzazione del Milano Monza Motor Show, la più grande e rilevante manifestazione automobilistica in Italia. Ma il nostro obiettivo, da subito condiviso con Andrea Levy, è che questo straordinario evento diventi il nuovo punto di riferimento europeo sull’auto e per gli automobilisti, riacquistando il ruolo di quelli che furono il grande Salone di Torino e, in tempi più recenti, il Motor Show di Bologna”, ha dichiarato il presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani.

Media partner dell’evento è Sky, le cui telecamere racconterano le novità presentate dalle case automobilistiche, tra cui anteprime mondiali dinamiche, e tre show imperdibili. Si comincia in pista all’Autodromo con la Monza President Parade, giovedì 18 giugno alle 15.10, quando i presidenti e i Ceo dei marchi si schiereranno in griglia con le anteprime e le novità stradali, per una sfilata con le emozioni di un Gran Premio. Gli stessi presidenti saranno attesi giovedì 18 giugno alle 20 per la Milano President Parade, testimonial di eccezione che sfileranno sul red carpet in piazza Duomo alla guida di modelli presentati per la prima volta al pubblico in movimento.

Domenica 21 giugno alle 15.10 sarà poi il momento di Aci Historic Grand Prix, l’esibizione delle monoposto di Formula 1 di tutte le epoche che si daranno appuntamento sul circuito dell’Autodromo di Monza, guidate da piloti ancora in attività e da ex piloti. Il pubblico avrà la possibilità di vedere le ultime novità e i modelli di punta delle case automobilistiche e di provarli nei test drive di tutte le motorizzazioni, comprese quelle elettriche, e nell’area dedicata all’off-road experience.