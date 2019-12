Venerdì 13 dicembre 2019 - 08:40

Milano si sveglia con la neve. A Roma scuole chiuse

Primi fiocchi della stagione in piazza del Duomo

Milano, 13 dic. (askanews) – Prima neve della stagione invernale a Milano. Come da previsioni meteo, sul capoluogo lombardo, anche in piazza del Duomo, in pieno centro cittadino, hanno cominciato a piovere grossi fiocchi di neve.

Scuole chiuse a Roma a seguito dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile della Regione Lazio. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza per disporre oggi, venerdì 13 dicembre, la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, parchi, cimiteri e ville storiche. Anche a Napoli scuole e parchi chiusi a causa del maltempo. La decisione del Comune dopo l’avviso di allerta meteo, emanato dalla protezione civile della Regione Campania, con criticità idrogeologica da temporali di colore Giallo a partire dalle 12 di oggi e fino alle 9 di sabato.

