Venerdì 13 dicembre 2019 - 08:35

La nuova first lady argentina oggi incontra Papa Francesco a Roma

Jorge Mario Bergoglio inaugura la sede di Scholas Occurrentes

Città del Vaticano, 13 dic. (askanews) – Fabiola Yanez, moglie del nuovo presidente argentino Alberto Fernandez, incontrerà oggi a Roma Papa Francesco. La first lady, scrive La Nacion, parteciperà infatti all’inaugurazione della nuova sede di Scholas Occurrentes, un progetto educativo internazionale promosso dall’allora arcivescovo di Buenos Aires, che il Pontefice argentino presiederà questo pomeriggio al palazzo San Callisto, zona extraterritoriale vaticana nel quartiere romano di Trastevere.

Nei mesi passati il Financial Times aveva riportato di un incontro che l’allora candidato Fernandez aveva avuto con il Papa nella sua residenza vaticana di Casa Santa Marta, sostenendo che era stata proprio la “moral suasion” del Pontefice argentino a riunire il fronte peronista e battezzare il ticket con Cristina Kirchner, ex presidente e attuale vicepresidente. Una indiscrezione successivamente smentita dallo stesso Fernandez. Di certo, Jorge Mario Bergoglio, una sensibilità peronista in gioventù, non ha mai mostrato sintonia con l’ex presidente, il liberista Mauricio Macri.

Ska/Int5