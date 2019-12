Giovedì 12 dicembre 2019 - 08:14

Arrestato per truffa il sindaco di Scalea (in Calabria)

Ai danni dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza

Roma, 12 dic. (askanews) – Arrestato il sindaco di Scalea Gennaro Licursi. Il primo cittadino è stato posto ai domiciliari perché accusato di truffa ai danni dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. L’operazione della Guardia di Finanza è stata denominata “Ghost work”. Insieme al sindaco, sono stati sospesi anche altri tre dipendenti che timbravano e si assentavano.

Nel corso della mattinata odierna, i finanzieri della Tenenza della Guardia di Finanza di Scalea hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Paola – dott.ssa Maria Grazia Elia – , su richiesta del Procuratore capo della Repubblica- dott. Pierpaolo Bruni e del Sostituto Procuratore dott. Maurizio De Franchis -, con la quale è stata disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti del sindaco di Scalea, nonché la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio nei confronti di 3 dipendenti dell’Asp di Cosenza. Contestualmente, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dalla medesima Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento cautelare, personale e reale, si colloca in un più ampio contesto di indagini – coordinate dalla Procura della Repubblica di Paola ed eseguite dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Scalea – che attengono alla verifica della regolare presenza in servizio di pubblici dipendenti, a carico dei quali, in questo caso, è stato accertato un quadro indiziario particolarmente grave in ordine a condotte di truffa aggravata ai danni dello Stato e di falsa attestazione della presenza in servizio.

Le indagini, protrattesi per alcuni mesi, hanno consentito di svelare un radicato e consolidato meccanismo di illiceità che ha consentito al sindaco – nella sua qualità di dipendente dell’Asp di Cosenza – con la complicità di tre suoi colleghi, di assentarsi senza alcuna giustificazione dal luogo di lavoro.

Infatti, lo stesso, una volta timbrato il “cartellino”, lasciava l’ufficio e si dedicava allo svolgimento di quotidiane attività di natura personale; sovente, il pubblico amministratore attestava falsamente di essersi recato in “missione” per conto dell’ufficio, occupandosi, anche in questo caso, di questioni non attinenti al servizio.

Red/Dmo/Int9