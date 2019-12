Mercoledì 11 dicembre 2019 - 18:45

Herno raddoppia a Roma, nuovi spazi a via Borgognona

Anche una zona lounge per i clienti

Roma, 11 dic. (askanews) – Herno raddoppia a Roma e inaugura il nuovo spazio nella capitale gestito dal gruppo Massimiliano Sermoneta Luxury Living, azienda di eccellenza nella gestione del retail di Lusso con prestigiosi marchi del Made in Italy a Roma e nei Resort di Forte Dei Marmi.

Massimiliano Sermoneta ha fortemente voluto l’ampliamento delle superfici di vendita trasferendo il proprio know how nel campo del lusso con zone dedicate alle fibre nobili, ampliando la selezione a tutte le categorie merceologiche, dagli iconici piumini ai double di cashmere, per le collezioni uomo e donna. Ha inoltre dedicato una zona lounge per i propri clienti dove è possibile degustare una selezione di vini pregiati. La location resta in una delle vie più rinomate della città: via Borgognona.

Nel nuovo spazio di 120 mq si aggiungono tutti gli elementi identificativi del brand come la libreria in faggio, custode simbolica della storia di Herno, la zona living e la parete di verde verticale come landscape dell’iconico concept espositivo – le travi in acciaio satinato e il celebre gancio abbinato alla cinghia in cuoio che espongono le collezioni uomo e donna.

I pavimenti sono in legno di rovere naturale così come le pareti sono rivestite in ardesia e morbida flanella che rievoca il pragmatismo del marchio. Novità assoluta è l’introduzione di un nuovo spazio caratterizzato da legno nero effetto bruciato dedicato al mondo LAMINAR: Sartorial Engineering per l’uomo e Couture Engineering per la donna. Qui le travi, con motivo fibra di carbonio, richiamano la tecnologia e le collezioni sono appese con corde e ganci di derivazione alpina. Al centro un imponente tavolo in cristallo dove scorrono immagini del fiume Erno che ancora una volta sottolineano il forte legame con il territorio dove l’azienda ha sede.

All’esterno cinque vetrine e cinque teche di cristallo che custodiscono una gigantografia del logo Herno caratterizzano la facciata del palazzo. L’ampliamento della superficie di vendita nella città di Roma rappresenta un’ulteriore evoluzione del brand consolidando il suo sviluppo nel retail.