Martedì 10 dicembre 2019 - 17:54

Renault Clio: arriva la guida autonoma di livello 2

Sulla versione TCe 130 con cambio automatico EDC

Milano, 10 dic. (askanews) – Renault introduce sulla nuova Clio il livello di guida autonoma 2, grazie al quale la vettura è in grado di seguire la carreggiata, anche in curva, e mantenere la distanza dal veicolo che la precede. In pratica si potrebbe guidare senza mani (hands off), ma è vietato dal codice della strada e un sensore ce lo ricorda se non avverte pressioni sul volante per più di 15 secondi.

Cuore del sistema sono un radar e una telecamera montati nella parte frontale e l’Highway and Traffic Jam Companion che riunisce tre sistemi di assistenza alla guida: il cruise control adattivo per seguire e mantenere la distanza dal veicolo che precede, il lane centering che mantiene la vettura in carreggiata e lo Stop&Go cioè la frenata, fino allo stop completo, e ripartenza automatica, se il veicolo che precede riparte entro 3 secondi, altrimenti è necessario rimettere il piede sull’acceleratore. Il dispositivo funziona fino a 160 km/h su strade dove la segnaletica orizzontale (linee continue o tratteggiate) è correttamente visibile. Il livello di guida autonoma 2, il massimo consentito in Italia dalle attuali normative, si rivela particolarmente adatto ai percorsi extraurbani a scorrimento veloce con traffico ad “elastico”, ed è disponibile sulla versione TCe 130 con cambio automatico EDC all’interno del pack guida autonoma, che comprende anche altri optional, al prezzo di 1.300 euro. Oltre alla guida autonoma di livello 2, su nuova Clio sono disponibili diversi sistemi di assistenza alla guida che hanno permesso alla vettura di ottenere 5 stelle ai test di sicurezza Euro NCAP. Fra questi l’allerta per il superamento della linea di carreggiata e mantenimento della corsia (Lane Keeping Assist e Lane Departure Warning) e la frenata d’emergenza attiva con riconoscimento di pedoni e ciclisti.

La guida autonoma così come la connettività e l’elettrificazione sono pilastri centrali della strategia di Renault Drive The Future 2022. E infatti il gruppo sarebbe pronto a far debuttare già nel 2023 auto con livello di guida autonoma 4 (mind off) su 5. Ne sono un prova i diversi concept presentati negli ultimi due anni a partire da Symbioz presentata al Salone di Francoforte nel 2017 con successivo test drive su strada, fino alla generazione EZ, (Go, Pro e Ultimo), tutta 100% elettrica e connessa, pensata per diverse tipologie di mobilità urbana e per l’ultimo miglio delle consegne.