Martedì 10 dicembre 2019 - 21:22

Costa: orgoglioso, Italia ha prima legge a difesa dell’ambiente

Ministro invia video messaggio su Fb da Madrid

Roma, 10 dic. (askanews) – “Oggi noi possiamo orgogliosamente dire da italiani che il nostro Paese ha la prima legge sull’ambiente, solo per l’ambiente e sul contrasto ai cambiamenti climatici. Si tratta di una delle prime leggi in materia a livello mondiale che già molti Paesi ci hanno chiesto”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un messaggio video postato sulla sua pagina Facebook, mentre si trova a Madrid alla Cop25.

“E’ una legge che è stata votata anche da molti parlamentari dell’opposizione, è migliorabile e la miglioreremo, ma sicuramente oggi questa legge è un patrimonio dell’Italia ma sta diventando un patrimonio dell’Europa e del mondo intero”, aggiunge.