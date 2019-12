Lunedì 9 dicembre 2019 - 09:12

Scossa di 4.5 nel Mugello, gente in strada e danni agli edifci

Scuole chiuse, caos treni

Roma, 9 dic. (askanews) – “Al momento non ci sono feriti, in diversi Comuni qualche edificio è stato danneggiato. Dalle 3 molte persone in strada perchè c’è molta paura”. A spiegarlo è stato il sindaco di Borgo San Lorenzo, Paolo Moboni, in un collegamento con SkyTg 24, dopo la lunga serie di scosse di terremoto che sono state registrate questa notte in provincia di Firenze, di cui una di magnitudo 4.5.Il sindaco ha spiegato che vari Comuni stanno disponendo la chiusura delle scuole mentre i Comuni saranno regolarmente aperti.

Sono diverse le linee ferroviarie sospese da Rfi per controlli tecnici, compreso il tratto dell’alta velocità tra Firenze e Bologna.Le linee coinvolte sono: Firenze – Bologna AV; Firenze – Prato convenzionale; Firenze – Arezzo direttissima e convenzionale;Firenze – Borgo San Lorenzo via Vaglia e via Pontassieve; Prato – Pistoia; Firenze – Empoli – Pisa.

La scossa è stata avvertita nella zona di Firenze alle 4.37 ha avuto epicentro a 4 km di profondità a Scarperia San Piero ed è stata di magnitudo 4.5. Un’altra scossa, invece, poco dopo a Barberino di Mugello. Altre scosse di minore intensità a Scarperia San Piero.

