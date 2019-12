Lunedì 9 dicembre 2019 - 15:41

Anziano uccide la moglie malata e si toglie la vita a La Spezia

Con un'arma da fuoco detenuta regolarmente

Genova, 9 dic. (askanews) – Dramma della disperazione nel centro di La Spezia. Un pensionato di circa 75 anni ha sparato alla moglie, uccidendola e poi si è tolto la vita, rivolgendo l’arma contro se stesso, in un appartamento di corso Nazionale.

Secondo una prima ricostruzione, i corpi senza vita dei due coniugi, entrambi gravemente malati, sarebbero stati trovati dalla badante, che ha dato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso la badante stessa in stato di choc.

Per i due anziani, invece, non c’era più nulla da fare. L’arma utilizzata dal 75enne per ammazzare la moglie e suicidarsi sarebbe stata regolarmente denunciata e detenuta. Sul caso indaga la Squadra Mobile della questura di La Spezia.

Fos/int5