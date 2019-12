Sabato 7 dicembre 2019 - 16:42

Recuperata una di 3 persone coinvolte dalla valanga in Val Brembana

Elisoccorso verso l'ospedale Papa Giovanni XXIII

Roma, 7 dic. (askanews) – Recuperata una delle tre persone coinvolte da una valanga in alta Val Brembana, in località Salmurano. Secondo quanto riferisce l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia, la persona ha un trauma cranico e problemi agli arti inferiori. Non sembrano esserci problemi di ipotermia. Un elicottero dei soccorsi di Milano la sta trasportando all’ospedale Papa Giovanni ventitreesimo.

La notizie sono tuttavia confuse e le comunicazioni difficili.

Sul posto sono presenti due elicotteri dei soccorsi da Milano e Como e uomini del soccorso alpino.

