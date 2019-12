Venerdì 6 dicembre 2019 - 17:40

E’ morto l’ex magistrato Mario Sossi, rapito dalle Br nel 1974. Aveva 87 anni

Fu tenuto sotto sequestro per più di un mese

Genova, 6 dic. (askanews) – A Genova è morto oggi all’età di 87 anni l’ex magistrato e politico Mario Sossi, che nel 1974 fu rapito dalle Brigate Rosse e tenuto sotto sequestro per più di un mese.

Sossi, padre di due figlie, era nato a Imperia il 6 febbraio del 1932 e, dopo aver militato nel Fuan, l’associazione studentesca dell’Msi, durante l’università, era entrato in magistratura nel 1957. In pensione dal 2006, si era candidato per il consiglio comunale di Genova per Alleanza Nazionale nel 2007 e alle Europee da indipendente per Forza Nuova nel 2009.

Fos/Int9