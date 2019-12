Venerdì 6 dicembre 2019 - 14:35

A Lucca inaugurate infrastrutture per ricarica veicoli elettrici

Entra in funzione la rete per il rifornimento dei mezzi elettrici

Roma, 6 dic. (askanews) – Questa mattina, con il taglio del nastro davanti alla postazione di ricarica in via dei Bacchettoni nel centro storico di Lucca, è stata inaugurata l’intera rete di infrastrutture dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici nel territorio comunale lucchese. All’evento sono intervenuti il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, l’assessore alla Mobilità Gabriele Bove, il responsabile e-mobility Toscana di Enel X Lorenzo Bandinelli e il referente affari istituzionali Toscana e Umbria di Enel Emiliano Maratea.

Si tratta di un piano infrastrutturale fortemente innovativo che si compone di 19 infrastrutture – a cui si aggiunge una Fast Charge in viale Carducci nell’ambito del Progetto EVA+, Electric Vehicles Arteries per l’installazione di infrastrutture ricarica sulle strade a lunga percorrenza di Italia e Austria – per un totale di 40 punti di ricarica (due per ogni infrastruttura) e che servirà sia il traffico urbano che extraurbano grazie alla collocazione capillare e ben distribuita nell’intero perimetro del comune di Lucca. Un risultato possibile grazie al protocollo di intesa della durata di 8 anni, sottoscritto da Enel X e Comune di Lucca, per la realizzazione di una capillare rete di ricarica per i mezzi elettrici che dà all’Amministrazione comunale anche l’opportunità di essere una delle città italiane prescelte per attività progettuali ed eventi promozionali nel campo della mobilità sostenibile.

(segue)